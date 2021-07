Soldes d'été : bilan mitigé pour les commerçants rennais

Les soldes d'été se terminent ce mardi 27 juillet après quatre semaines de remise dans les boutiques. Sur le pays de Rennes, 170 commerçants ont été sondés par la Chambre de commerce et d'industrie d'Ille-et-Vilaine, l’Union du commerce du Pays de Rennes et le Carré Rennais. Dans cette enquête, les commerçants indiquent que cette année "les ventes privées ont eu moins la cote, 55% des commerçants n’en ont pas proposé du fait de la réouverture tardive des commerces".

Un bilan mitigé

Pour l'ensemble de la période des soldes, le bilan est plutôt mitigé : "La fréquentation des commerces est inférieure pour 33.3% des commerçants, supérieure pour 33.3% d’entre eux et égale pour 33.3%". Les remises les plus couramment pratiquées cette année sont de l’ordre de -30%, la deuxième démarque est arrivée plus tardivement que d'habitude, en deuxième voire troisième semaine. À la clé, des remises qui affichaient majoritairement -50%.

Un décalage des soldes satisfaisant

Initialement prévu pour le 23 juin, le décalage de la date de début au 30 juin est satisfaisante pour plus de la moitié des interrogés.

Cela nous a un permis de préserver un peu notre marge n'ayant pas pu ouvrir sur les mois les plus forts. - Un commerçant rennais

Peu de magasins ouverts le dimanche

En raison de la situation sanitaire, le préfet d’Ille-et-Vilaine avait décidé d’autoriser à titre exceptionnel, l'ouverture des commerces non-alimentaires du département tous les dimanches du 23 mai au 4 juillet 2021. Objectif : lisser au maximum les flux de clients sur l’ensemble de la semaine tout en permettant de compenser les baisses d’activité lié au couvre-feu. Mais finalement, très peu de commerçants ont profité de cette opportunité.