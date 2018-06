Les soldes d'été commencent ce mercredi

Par Géraldine Houdayer, France Bleu

Les soldes d'été, qui commencent ce mercredi dans la plupart des départements, seront les derniers d'une durée de six semaines. Dès l'an prochain, les soldes seront raccourcis à quatre semaines. Plus de la moitié des clients feront les soldes sur internet, et pas en magasin, cette année.