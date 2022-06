Les soldes d'été commencent ce mercredi, dans un contexte d'inflation inédit

Les soldes d'été commencent ce mercredi dans la plupart des départements français. Mais avec la hausse des prix et la crise du pouvoir d'achat, les Français auront-ils les moyens d'en profiter ? Les soldes doivent durer jusqu'au 19 juillet.

La crise du pouvoir d'achat va-t-elle faire se précipiter des Français qui auraient attendu les promotions pour acheter, ou bien n'auront-ils tout simplement pas les moyens d'en profiter ? Les soldes d'été commencent ce mercredi dans la plupart des départements, et doivent durer jusqu'au 19 juillet. A noter que dans les Alpes-Maritimes, les soldes commencent le 6 juillet, et en Corse, le 13 juillet.

Cette année, les soldes d'été débutent dans un contexte d'inflation inédit depuis 30 ans. Une crise qui rend encore plus incertaine cette période, déjà bousculée par le Covid-19, les habitudes de consommation en ligne des Français, les préoccupations écologiques et les difficultés d'approvisionnement.

"Difficile de savoir exactement" comment les consommateurs vont se comporter

Il est "difficile de savoir exactement" comment les consommateurs vont se comporter, résume à l'AFP le directeur de l'observatoire économique de l'Institut français de la mode (IFM), Gildas Minvielle. Outre l'inflation, il souligne que le moral des ménages, qui joue dans leur envie de consommer, a aussi été durement éprouvé depuis le début de l'année, notamment par le variant Omicron. Du côté des commerçants, la donne est compliquée par de multiples facteurs , notamment les difficultés d'approvisionnement en raison du Covid-19, de la guerre en Ukraine ou encore de l'engorgement des ports chinois.

Des soldes trop précoces ?

Stéphane Rodier, propriétaire de boutiques de prêt-à-porter à Granville, Saint-Malo et Avanches, est aussi trésorier de la Fédération nationale de l'habillement (FNH). Il trouve ces soldes beaucoup trop précoces. "C'est ahurissant de vendre les produits d'été en soldes, au moment où il faut les vendre plein pot", le lendemain du début de l'été, affirme-t-il à l'AFP.

Francis Palombi, président de la Confédération des commerçants de France, qui représente les indépendants, s'oppose également à la date du 22 juin, trop précoce, et proposait "le 6 juillet au plus tôt" dans un récent courrier au ministre de l'Economie Bruno Le Maire.

"Les grands groupes de la distribution, les grandes enseignes n'ont pas le même modèle économique avec des gros coefficients de revente. De ce fait, ils sont toujours demandeurs de dates de soldes avancées", alors que "nos commerçants vont perdre de l'argent", déplore-t-il.

Un modèle anti écologique ?

Stéphane Rodier, de la Fédération nationale de l'habillement, va plus loin, et estime que le principe même des soldes doit être repensé. "Produire en gros volumes qu'on doit ensuite brader pour s'en débarrasser, c'est quand même pas du tout écologique", regrette-t-il auprès de l'AFP, appelant à une "réflexion globale" pour faire émerger des "solutions viables qui ne nous fassent pas consommer pour consommer".

Des soldes laissés à la discrétion de chaque commerçant ?

La FNH, dans un communiqué, a ainsi demandé de "prendre exemple sur l'Allemagne, où il n'y a plus de périodes de soldes réglementées depuis 2004, et de laisser aux commerçants le soin d'organiser leurs semaines de soldes, dont la durée resterait strictement encadrée, en fonction de la dynamique de leurs territoires et de leur situation économique".

Les produits technologiques et les meubles moins consommés cette année ?

Au-delà de l'habillement, le repli des achats lors des soldes pourrait également toucher les produits high-tech ou d'ameublement. "On n'a encore jamais vu de période lors de laquelle le pouvoir d'achat baisse, où les ventes de biens discrétionnaires (non essentiels, NDLR) ne baissent pas", a expliqué à l'AFP Clément Genelot, analyste financier spécialiste du secteur de la distribution chez Bryan, Garnier & Co.