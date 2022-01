Covid-19, ventes privées, internet : les soldes d'hiver débutent ce mercredi, avec de nombreuses incertitudes

Les soldes d'hiver commencent ce mercredi 12 janvier en métropole, hormis pour l'ex-région Lorraine (la Meuse, la Moselle, la Meurthe-et-Moselle et les Vosges) où ils ont déjà débuté depuis le 3 janvier, pour s'aligner sur le Luxembourg et la Belgique voisines. Les soldes dureront quatre semaines, jusqu'au 8 février.

Déjà concurrencés par les ventes privées et les promotions en ligne, le Covid-19 dissuade cette année encore de nombreux consommateurs de se rendre en magasin. De quoi inquiéter les commerçants, au point que, selon un sondage sur le terrain mené par la Fédération nationale de l'habillement, 8 commerçants indépendants sur 10 se disent inquiets pour la pérennité de leur activité commerciale en 2022.

Covid et télétravail, un contexte peu encourageant

Cette année encore, les commerçants se demandent dans quelle mesure le Covid-19 va peser sur les ventes. Dans la semaine qui précède le coup d'envoi des soldes, la pandémie de Covid-19 a en effet poursuivi sa flambée dans le monde et en France, et ça ne donne pas forcément envie d'aller se ruer dans les magasins.

"L'inquiétude est forte, on voit que la décision de mettre tout le monde au télétravail" pour endiguer la propagation du Covid-19 "a déjà eu un impact non négligeable sur l'afflux en boutiques, avec dans certains cas une fréquentation en baisse de 50% par rapport à l'année dernière", alerte auprès de l'AFP Florence Bonnet-Touré, la secrétaire générale de la fédération nationale de l'habillement (FNH), qui représente les commerces indépendants du secteur.

La concurrence des ventes privées et promotions toute l'année

En plus de ce climat anxiogène, de nombreux internautes ont déjà fait leurs achats grâce aux ventes privées. Et plus largement, les opérations promotionnelles ont fleuri tout au long de l'année, "ce qui perturbe nos repères puisqu'à force de voir des produits soldés en permanence, le consommateur se dit que c'est en réalité le prix non barré qui est trop cher", observe Gildas Minvielle, directeur de l'observatoire économique de l'Institut Français de la Mode (IFM) auprès de l'AFP.

L'inflation va-t-elle faire grimper les prix ?

Autre incertitude importante, souligne Gildas Minvielle : la façon dont l'inflation pèsera sur le secteur de la mode en 2022. Elle ne l'épargnera pas, selon lui. "Habituellement, la mode est un marché où les prix progressent assez faiblement par rapport à d'autres produits de l'économie, mais là on va sans doute observer une hausse", anticipe-t-il.

"Les cours des matières premières comme le coton, le pétrole, la laine ont progressé, ce à quoi s'ajoutent les problématiques posées par l'approvisionnement, comme le coût du fret, qui pèse énormément sur les prix", et encourage à produire moins loin qu'auparavant, poursuit le spécialiste du secteur.

Un budget de plus en plus limité pour la mode ?

Le contexte d'inflation risque en tout cas de peser sur les ventes lors de la période des soldes, car quand les autres postes de dépenses sont plus importants, les consommateurs diminuent le budget alloué aux dépenses de mode. En Europe, c'est notamment la flambée des prix de l'énergie qui explique un taux d'inflation à 5% sur un an en décembre, selon Eurostat, soit un plus haut en 25 ans.