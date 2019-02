Soldes d'hiver : un bilan mitigé, perturbé par le mouvement des "gilets jaunes"

Le bilan des soldes d'hiver, qui s'achèvent ce mardi, est mitigé. La période n'aura pas permis de rattraper la fin d'année catastrophique en raison des "gilets jaunes", selon un bilan des commerçants français communiqué ce lundi. Ces derniers appellent à la "mobilisation de tous" pour sortir de cette crise.

Interrogés par la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris (CCI-75) et d’île-de-France, 66% des commerçants affirment que les ventes enregistrées sont "inférieures" à celle des précédents soldes d'hiver en raison des manifestations : 84% des commerçants estiment qu'elles ont eu des répercussions importantes ou très importantes sur leur activité. Les cortèges du samedi entraînent une "déconsommation" ce jour-là, "qui perdure depuis trois mois à présent", explique Céline Choain, spécialiste du secteur mode et distribution au sein du cabinet Kea & Partners.

Les commerces des centres-villes victimes des manifestations

L'Alliance du Commerce, qui représente 26.000 magasins dans le secteur de l'équipement de la personne, a constaté de son côté un recul des ventes de 0,9% pour les grands magasins et de 2,4% pour les enseignes de l'habillement. "Toutefois, ces chiffres masquent une forte disparité entre les formats de magasins", explique l'organisation. "Les chaînes spécialisées, largement implantées dans les centres-villes, enregistrent une baisse de 2,3%", les manifestations s'y étant désormais déplacées, tandis qu'à l'inverse, "les chaînes de grande diffusion, principalement situées en périphérie, connaissent une hausse de 2,3%".

Le bilan n'est pas plus heureux du côté de la Fédération du commerce spécialisé Procos. L'activité de ses 260 enseignes a été "mitigée" en janvier, marquée "par une totale stagnation par rapport à 2018 (0%)", sachant que "janvier 2018 fut mauvais (-3,5%)". Le début des soldes a été caractérisé par des niveaux importants de démarques car les stocks restent élevés, et la météo a un peu aidé le secteur : le froid a en effet contribué à vendre manteaux et gros pulls. Mais comme la part du textile dans le budget des Français ne cesse de se réduire, avec ou sans "gilets jaunes", le panier moyen pendant les soldes a de toutes façons diminué. Il est ainsi inférieur à l'année dernière pour 55% des commerçants interrogés par la CCI-75.

Les professionnels réclament un soutien sur le long terme

Face à une situation "grave" et une crise des "gilets jaunes" qui perdure, "la mobilisation de tous est indispensable", a plaidé Procos. La fédération demande au gouvernement de "rétablir la confiance et de construire, en partenariat avec les acteurs du secteur et les territoires, une stratégie de long terme pour promouvoir et soutenir le commerce". Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a déjà annoncé en novembre une série de mesures (accélération des indemnisations d'assurance, facilités bancaires, étalement des échéances sociales et fiscales) pour soulager les entreprises affectées par des pertes de chiffres d'affaires liées au mouvement.

Des collectivités locales ont par ailleurs fait le choix d'octroyer des aides aux commerçants situés dans leurs zones, comme par exemple à Dijon, Paris ou encore en région Sud-Méditerranée.