Les soldes débutent ce 2 janvier en Lorraine

Nancy, France

Dans le centre ville de Nancy, les décorations de Noël ont laissé place aux mannequins enveloppés dans de grosses affiches "SOLDES". Cette commerçante espère écouler son stock au plus vite : « On a besoin de trésorerie, on a besoin d’écouler nos marchandises d’hiver d’autant qu’il n’a pas fait froid ces dernières semaines. Nous venons de recevoir les nouvelles collections donc nous avons aussi besoin de place. Et puis on sait désormais que les gens n’achètent qu’en périodes de promotion ».

On aimerait voir des gens qui ont le sourire, une commerçante du centre-ville

Mais quel sera le comportement des clients cette année s'interroge cette autre commerçante d'une boutique de prêt à porter du centre-ville. Elle craint l'impact de la crise des gilets jaunes sur le moral des consommateurs : « L’ambiance actuelle est morose. Elle fait suite à la crise des gilets jaunes. Je pense aussi que les clients sont aujourd’hui très prudents dans leurs achats et s’inquiètent notamment de ce qui va se passer avec le prélèvement à la source des impôts. Pourtant, nous, commerçants, on aimerait voir des gens qui ont le sourire et qui ont envie de consommer, or, ce n’est clairement pas le cas ».

L'esprit de fête et l'envie de dépenser

En tout cas, ces soldes d'hiver 2019 arrivent au bon moment souligne Sébastien Duchowicz, le président des vitrines de Nancy, l'association qui regroupe les commerces du centre-ville. Pour lui, le calendrier cette année est favorable aux commerçants : « On va pouvoir capter une clientèle qui est encore en vacances scolaires. Nous sommes encore dans un esprit de fête, donc les clients sont dans cette dynamique de dépenses et de vouloir se faire plaisir. L’an dernier, on se plaignait de commencer les soldes trop tôt pour une histoire d’organisation, mais cette année, je dois reconnaître que ces soldes arrivent à point nommé pour nous commerçants ».

C'est essentiellement pour ne pas être devancés par les commerces Luxembourgeois que les soldes sont avancés de façon uniforme sur les quatre départements Lorrains. Près de 100.000 lorrains, travailleurs frontaliers, peuvent facilement profiter des soldes du Grand Duché.

Les soldes en Lorraine se terminent le 12 février prochain.