Les soldes font de moins en moins l'évènement, en Indre-et-Loire comme ailleurs

Les soldes d'hiver vont durer du 11 janvier au 21 février, en Indre-et-Loire. Comme partout en France, ils suscitent moins d'enthousiasme que les années précédentes. Entre ventes privées en magasin et rabais sur internet, les consommateurs peuvent maintenant trouver des promos toute l'année

Les soldes d'hiver débutent ce mercredi matin, mais selon un sondage publié cette semaine, seul un français sur cinq les attend avec impatience.

72% des français disent malgré tout vouloir en profiter : c'est trois points de moins qu'en 2016, et ça montre bien que les périodes de soldes suscitent de moins en moins d'intérêt : les consommateurs sont habitués à avoir des promos toute l'année, ou presque, et même les commerçants ne sont plus unanimes sur l'intérêt des périodes de soldes.

Au centre commercial "les Atlantes", à St Pierre des Corps, seules quelques rares boutiques annoncent qu'elles ouvriront à 8H30, ce mercredi matin. Pourtant, selon Karine, qui tient une boutique de vêtements pour enfants, ouvrir une heure plus tôt que d'habitude continue à se justifier. Dans ce magasin où les ventes privées sont réservées à la clientèle, et ne s'appliquent qu'à une partie de la collection, les soldes qui proposent de gros rabais à tout le monde restent un moment important.

"On attend 30 à 40% de fréquentation supplémentaire, dans les 4 jours qui viennent. Dès 8H30, on pense qu'on aura beaucoup beaucoup de monde. C'est vraiment quelque chose d'habituel, il faut que la cliente soit la première servie, et dans sa tête il faut vraiment arriver la première dans le centre commercial".

Depuis une semaine, déjà, des magasins affichent d'importantes remises dans le cadre des ventes privées © Radio France - Boris Compain

Aucune frénésie matinale n'est attendue, en revanche, dans la boutique de bas et collants où travaille Nora. Depuis une semaine, des ventes privées ouvertes à tout le monde attire la foule, avec des prix divisés par deux. Les soldes n'amèneront sans doute pas beaucoup de clientes supplémentaires.

"On a eu énormément de monde, récemment, sur les ventes privées. C'était une première, et on ne s'attendait pas à ce que ça fonctionne autant. Je pense que le rendez-vous des soldes n'a plus de sens : toute l'année on a des promotions, en magasin ou sur internet. Nous, on n'attend pas grand monde, malheureusement, pour les soldes. La démarque reste la même que pour les ventes privées : moins 50%. On ne baisse plus les prix".

Dorénavant, en France, un vêtement sur deux est acheté avec un rabais

En France, près d'un achat de vêtement sur 2 se fait désormais à prix réduits. Les soldes restent malgré tout la période où les remises sont les plus importantes, puisque c'est le seul moment où les commerçants peuvent vendre à perte.

UFC-Que Choisir 37 met tout de même en garde contre certaines fausses bonnes affaires : l'association de consommateurs publie sur son site internet un guide des pièges à éviter. L'arnaque la plus fréquente consiste à gonfler le prix de référence, autrement dit, le montant à partir duquel le pourcentage de remise est calculé.