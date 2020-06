Les soldes le 15 juillet, du bon sens pour les commercants de la Loire

Les commerçants vont donc avoir 3 semaines de plus pour leur permettre de remplir le tiroir-caisse à taux plein avant de se lancer dans des réductions pour attirer davantage de clients. Une décision qui coule de source pour Frédéric Dalaudière, le président des Vitrines de Roanne, l’association de commerçants de la ville qui regroupe 200 adhérents : "De nombreuses activités ont souffert des deux mois de fermeture avec des trésorerie qui sont aujourd'hui à sec, des stocks très élevés alors qu'on est à une période où on est souvent déjà dans les soldes privées. Ce décalage va donc permettre d'étirer un peu la saison, de retrouver un peu de trésorerie avant que les promotions démarrent. On sait que pendant les soldes il y a beaucoup de ventes à perte et pour la pérennité des commerces l'objectif n'est pas de vendre à -50% toute l'année. Impossible de vivre et de payer ses charges s'il y a zéro bénéfice".