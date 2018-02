Corse, France

Les soldes d'hiver finissent aujourd'hui et certains ne les ont peut-être pas vues passer.

De la bouche des commerçants comme des clients, le temps de la ruée dans les magasins semble révolu, au profit des ventes privées ou d'internet.

C'est en tout cas ce que l'on constate à Ajaccio. Que ce soit en ville ou en périphérie, nombreux sont les magasins de prêt à porter qui déplorent un vrai désamour pour les soldes.

Dans son magasin, Olivier, a encore beaucoup de tailles en stock.

Sa boutique de vêtements pour hommes, ouverte cette année au nouveau pôle commercial de Sarrola-Carcopino, a été peu fréquentée,

selon lui, le chiffre d’affaire est similaire à celui du mois de novembre.

« _C’est pas un mauvais chiffre, mais c’est un chiffre classique_. On s’attendait à mieux. Soldes privées, boxing days, tout au long de l’année on a des promotions donc les gens n’attendent plus après les soldes. »

La concurrence des ventes privées

Un comportement que certains clients adoptent de plus en plus, dans un magasin du cours Napoléon, une cliente vise la nouvelle collection, plutôt que la dernière démarque, elle n'a pas fait les soldes.

« Avant je me consacrais un petit budget soldes, chose que je ne fais plus aujourd’hui puisque tous les jours vous avez des ventes privées, et je ne parle même pas des ventes privées sur internet… »

Le constat est d'autant plus amer chez les commerçants non franchisés.

Les soldes sont concurrencées par les ventes privées - Olivier Castel

Fanny vend depuis 6 ans, quelques centaines de mètres plus loin, pour sa boutique multi marques, la foire de l'habillement du début de mois a été plus intéressante que les soldes.

« C’est plus intéressant de faire les quatre jours de foire, c’est plus les soldes d’avant ! », déplore-t-elle.

Face à ce manque d’engouement et à la baisse de fréquentation, beaucoup de commerçants demandent aujourd'hui un raccourcissement de la période des soldes, voir leur suppression pure et simple.