Les soldes ont-ils toujours la cote ?

C'est parti pour six semaines de soldes. Jusqu’au 21 février, les commerçants vont pouvoir proposer des remises importantes à leurs clients. Mais les soldes ont-ils encore un intérêt aujourd’hui ?

La période des soldes est ouverte. Durant six semaines, les commerces insulaires vont proposer à leurs clients différentes remises. Cette période est d’ailleurs très encadrée. Ces six semaines constituent la seule période de l’année où les boutiques et magasins peuvent vendre à perte.

Mais les soldes ont-ils encore un intérêt ? Pour les commerces indépendants, cela permet de vider les stocks avant l'arrivée de nouvelles collections. Mais le développement des ventes privés, ventes flashs, et autres promotions annuelles a certainement fait retomber l'engouement d'un rendez-vous autrefois incontournable et devenu désormais simple opération de marketing. Les clients attendent-ils les soldes pour faire de bonnes affaires?

Selon une étude réalisée par un site de vente en ligne, les Corses prévoient de dépenser plus de 200 euros par habitants durant cette période des soldes.