Les soldes valent-elles encore le coup ?

Véronique Louis, Juriste à l'association UFC-QUE CHOISIR nous parle de la nouvelle réglementation des soldes Copier

Les soldes, sont une période attendue par énormément de monde chaque année. Elles consistent à vendre avec une réduction de prix des produits invendus et proposés à la vente depuis plus d'un mois. Les soldes sont réglementées par l'état qui en fixe la durée et la période chaque année. Même si la période des soldes est encore aujourd'hui un moment attendu dans l'année, l’effervescence des sites internet et leurs ventes spéciales, les ventes privées, ou encore les réductions sur l'année, ternissent un peu cette image de période pour faire des bonnes affaires.

Les magasins n'ont pas le droit d'afficher la mention soldes en dehors de la période prévue à cet effet. En revanche, les marques organisent de nombreuses ventes privées et d'autres événements ponctuels. Grâce à une forte communication, les marques alertent leurs clients d'une baisse de prix propre à une marque ou une boutique. Cela permet aux différents clients de faire de bonnes affaires tout au long de l'année.

Gare aux arnaques !

Attention même pendant les soldes, les arnaques sont nombreuses. En effet certains commerçants n'hésitent pas à gonfler le prix de leurs articles quelques jours avant les soldes pour les baisser à nouveaux pendant les soldes et donc ne pas vendre à perte. Il est essentiel de vous rendre quelques jours avant les soldes dans le magasin de votre choix pour repérer les articles que vous désirez. Cela vous permettra de voir si l'article a bien été soldé ou pas. Aujourd'hui les articles en soldes doivent laissés apparaître le prix avant la remise et après la remise pour que le consommateur s'y retrouve.

N'hésitez pas non plus à vérifier les prix et le taux de soldes. De nombreux articles affichent des -30, -50, -70% mais êtes vous vraiment sûr de cette remise ? De nombreuses applications vous permettent de vérifier le taux de soldes d'un produit et le prix auquel celui-ci doit être vendu pour ne pas vous faire avoir. Il est important de rappeler que les vêtements et autres produits en soldes ont les mêmes règles de vente que les autres. Si celui-ci ne va pas ou est défectueux, celui-ci peut être échangé grâce aux tickets de caisse.