Les sous-traitants espèrent ne pas être oubliés dans le plan de soutien à la filière aéronautique

Alors que le plan de soutien à la filière aéronautique est annoncé, ce mardi 9 juin, à 9 heures au ministère de l'Economie et des finances, les sous-traitants attendent des mesures capables de les rassurer sur leur avenir à court et moyen terme.

"On attend un peu de visibilité, du travail pour notre client favori et des mesures qui maintiennent la capacité de production". Voilà ce qu'espèrent les sous-traitants directs du géant de l'aéronautique Airbus. Des mesures qu'ils comptent voir se décliner dans le plan de soutien à la filière qui doit être présenté, ce mardi 9 juin, intégré ensuite au troisième projet de loi de finances rectificative. Derrière ces sous-traitants de rang 1, les autres expriment des inquiétudes plus fortes encore comme celle de devoir purement et simplement affronter une cessation d'activité. "Heureusement que notre donneur d'ordres a maintenu le partenariat qui nous lie", confie David Nardin, le gérant de APM (Atelier Précision Mécanique) qui emploie sept salariés à Blagnac. Il croise les doigts pour voir le dispositif de chômage partiel indemnisé prolongé encore plusieurs mois pour ses employés et ses crédits baux reportés. "Pour nous permettre de nous maintenir jusqu'en mars 2021, quand l'activité aéronautique aura vraiment repris", ajoute-t-il.

La menace du rachat pour certains sous-traitants

"Le plan de relance aéronautique doit concerner les sous-traitants", affirmait, il y a quelques jours, la sénatrice PRG de Haute-Garonne, Françoise Laborde. Parce qu'à côté de la survie économique de certaines petites et moyennes entreprises, la menace du rachat par des investisseurs étrangers plane également sur d'autres sous-traitants devenus, aujourd'hui peut-être, encore plus rentables. C'est toute la structure du tissu économique de la filière qui pourrait être ébranlée, alors que précisément, les valeurs boursières de Latécoère et de Figeac Aéro font une remontée remarquée depuis l'annonce du plan de soutien à la filière.

La CFE-CGC propose un plan de soutien à la filière

La CFE-CGC Aéronautique, Espace et Défense ne demande pas autre chose. Le syndicat représentatif a listé une série de propositions, ce lundi, pour sauver la filière aéronautique. Parmi elles : la sécurisation des investissements industriels, pour sauver la filière aéronautique et éviter "que les entreprises se précipitent sur des annonces de plans sociaux massifs et/ou de lancement d'accords de performance collective". On pense évidemment aux 600 postes que la direction de Derichebourg menace de supprimer à Blagnac sauf si les représentants du personnel acceptent de négocier une réduction des salaires. La CFE-CGC plaide également pour une "mesure d'activité partielle longue durée" favorable notamment aux plus petites structures.

Enfin, le syndicat prône la création d'un "fonds de revitalisation de type Aerofund" détenus par les donneurs d'ordre (Dassault, Thales, Safran, Airbus) qui permettrait de recapitaliser les petites et moyennes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire de la sous-traitance. Le syndicat insiste enfin sur la nécessité de programmer la transition écologique et d'envisager la construction de l'avion propre d'ici 2035. Une conviction partagée par d'autres acteurs de la filière. Autant de problématiques et d'inquiétudes évoquées alors que les élus de la région Occitanie ont publié une lettre ouverte, ce lundi, adressée au patron d'Airbus pour l'enjoindre à maintenir le projet de chaîne d'assemblage de l'A321 en lieu et place de l'ex A380 à Toulouse.