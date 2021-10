Les sous-traitants aéronautiques du Berry se préparent au choc de la reprise

La pénurie de main d'oeuvre pourrait perturber la reprise de l'activité des sous-traitants aéronautiques berrichons. A l'heure où Airbus augmente les cadences pour retrouver, puis surpasser, d'ici 2024, ses volumes de production, le tissu d'entreprise lui, subit toujours les conséquences de la crise du Covid.

Il y a un savoir-faire qui est parti

C'est le cas chez l'électronicien spécialisé dans les sondes pour avions Auxitrol. Il y a un an, l'entreprise de Bourges éjecte 120 personnes lors d'un plan social, et se sépare de 70 intérimaires. "Il y a un savoir-faire qui est parti, notamment sur les sondes dégivrées. Dans ce secteur là, c'est vrai qu'on avait des soucis pour livrer les pièces. J'ai même appris qu'ils avaient demandé à d'anciens salariés qui ne suivaient pas de formation de revenir", livre Ludovic Désarbres, délégué CFDT de l'entreprise.

Une réaction dans l'urgence qui laisse beaucoup de place à l'incertitude selon Dominique Bussière, délégué syndical chez l'équipementier Safran Seats à Issoudun :"On est pas à l'abri qu'il y ait des personnes qui aient pu quitter le département pour trouver du travail ailleurs."

La nouvelle génération manque à l'appel

Du côté d'Aérocentre, l'association de l'industrie aéronautique en Centre-Val de Loire, on redoute que une pénurie chronique de cerveaux et de main d'oeuvre. "On a l'oeil rivé sur des cycles de formation qu'on a en région. Sur la dernière rentrée scolaire, il n'y a pas eu autant de candidats qu'on aurait espéré dans des cursus industriels. Il y a un certaine inquiétude sur le fait qu'on ait perdu de la compétence et quand dans les tuyaux, il n'y en ai pas tant que ça pour remplir les prochaines générations", s'inquiète Jean-Michel Sanchez, le président d'Aérocentre.

Pour se mettre en ordre de bataille, les sous-traitants fusionnent de plus en plus. En juillet dernier, le géant d'Aubigny-sur-Nère Mécachrome a entamé une campagne de rachat de ses concurrents, en commençant par l'entreprise Hitim.