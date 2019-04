Sous-traitants d'Arjowiggins : une cagnotte pour se faire entendre

Bessé-sur-Braye, France

Plus que la somme récoltée, l'entrepreneur à l'origine de la cagnotte en ligne attend une réponse des pouvoirs publics. "On a beaucoup parlé de l'usine en elle-même, mais pas vraiment de ceux qui avaient des créances là-bas", raconte Thibault Olivier, gérant de la société de nettoyage MD Clean, à Bessé-sur-Braye, pour qui Arjowiggins représentait 50% du chiffre d'affaires.

"La région arrive à débloquer 1 million d'euros pour accompagner les salariés d'Arjowiggins. _Pourquoi nous, à qui on a laissé des créances énormes, nous n'aurions pas le droit à des aides?"_, s'interroge-t-il.

Des sous-traitants obligés de licencier

Spécialiste de la mécanique de précision, Didier Chartrain et ses sept salariés intervenaient tous les jours sur les sites de Bessé-sur-Braye et Saint-Mars-la-Brière. Pour lui aussi, Arjowiggins représentait la moitié de son chiffre d'affaires.

La liquidation judiciaire de l'entreprise et ses factures impayées, 102.000 euros selon lui, l'ont obligé à licencier deux personnes. _"On a que nos yeux pour pleurer",s'emporte-t-il. "On a rien, rien, rien. Personne ne parle de nous". _