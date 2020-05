Les sous-traitants manchois attendent beaucoup du plan de relance du secteur automobile

C’est un plan très attendu par la filière automobile, que le Président doit détailler ce mardi. Car le marché s’est effondré durant le confinement. Les ventes de voitures neuves ont chuté de 88,8% en avril en France.

Les constructeurs et les équipementiers sont touchés mais aussi les sous-traitants "de rang 2" qui fournissent des pièces aux équipementiers également. Illustration dans la Manche avec les Filtres Guérin, fabricant d'éléments filtrants métalliques à Condé-sur-Vire, dont l'activité pour l'automobile a diminué de 80%.

Le trou d’air, il est devant nous car les carnets de commande s’effritent donc on a besoin de mesures de très court terme, valables dès demain, assure Franck Drouault, le président. C'est alléger au maximum toutes les charges des entreprises. Ce sont aussi des règles simples. Aujourd'hui, c'est le pot de terre contre le pot de fer, nous PME contre les équipementiers. On a déjà acheté de la matière première, on a parfois déjà les pièces en stock mais gentiment, les clients nous expliquent que ces commandes là, passées avant la crise, ils les annulent. Ce n'est pas normal.

Pour Acôme, qui fabrique des fils et des câbles à Romagny, près de Mortain dans le sud-Manche, le secteur automobile, c’est 45% de son activité sur un chiffre d’affaire de 530 millions d’euros. Or cette activité a chuté de 80 % et plus de la moitié des mille salariés sont toujours au chômage partiel en cette fin mai.

Jacques de Heere, le PDG d'Acôme, espère que ce plan de relance concernera toute la filière, y compris les entreprises très en amont comme Acôme, qui fournissent des pièces aux équipementiers automobiles :