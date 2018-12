Les soutiens au village des marques de Sorigny se rassemblent

Sorigny, France

Dans la salle, plus de 250 personnes ont fait le déplacement pour écouter le maire de Sorigny, Alain Esnault, défendre bec et ongles le projet de village des marques, sur l'actuel parc commercial d'Isoparc. Ce projet d'installation de 150 à 200 magasins à Sorigny, qui devait permettre selon les promoteurs la création de 600 emplois, a été retoqué à la mi-novembre par la Commission nationale d'aménagement commercial.

Une vingtaine de maires défilent en faveur du projet de village des marques de #Sorignypic.twitter.com/6IruLqXNiQ — France Bleu Touraine (@FBTouraine) December 16, 2018

Avant elle, la Commission départementale d'aménagement commercial, la Métropole de Tours, le Syndicat Mixte de l'Agglomération Tourangelle et la Région Centre Val-de-Loire s'étaient tous prononcés contre le projet. Mais aujourd'hui, les soutiens ne baissent pas les bras. Une vingtaine d'élus sont venus soutenir ce dimanche le maire de Sorigny, arguant du bien fondé du projet de village des marques.

Les principaux soutiens réunis

"Les investisseurs iront de toute manière au bout de leur projet", assure le maire d'Azay-le-Rideau, Arnaud Henrion. "S'ils ne le font pas en Indre-et-Loire, il le feront au sud, à l'ouest du département. Il faut faire appel, remporter ce combat, et faire en sorte que ce village des marques se fasse sur notre territoire."

Environ 250 personnes présentes à la réunion d'information autour du projet de village des marques de #Sorigny. Projet retoqué en commission nationale d'aménagement commercial. pic.twitter.com/MhuxT61Fi9 — France Bleu Touraine (@FBTouraine) December 16, 2018

Parmi les soutiens, des élus donc, mais aussi des riverains et des entrepreneurs, venus défendre ce qu'ils voient comme un pôle d'attractivité pour la région. Le patron du parc d'attractions Family Park, qui déménage l'an prochain à Sorigny, attend beaucoup de l'installation de ces commerces. "Cela va amener énormément de visiteurs, qui vont se répartir sur l'ensemble du territoire", explique le co-directeur du site, Patrick Bonneau. "Les gens viendraient au village des marques, puis au family park, puis dans les châteaux, ce qui entraînerait une hausse des nuitées et donc beaucoup plus de tourisme dans le sud de l'Indre-et-Loire. "

La Mairie déterminée

Pour l'instant, la mairie de Sorigny n'a pas choisi l'arme qu'elle utilisera pour répliquer : au choix, un recours devant la commission administrative d'aménagement ou une modification du projet par les investisseurs, pour que celui soit plus adapté aux recommandations de la Commission nationale d'aménagement commercial, dont les détails de la décision n'ont pas encore été communiqués.

Alain Esnault l'assure, il reste fermement convaincu par son projet de village des marques, conforté par la présence de nombreux habitants à la réunion publique. "Le soutien est là, et je veux continuer ces présentations pour que la population ait conscience de l'enjeu pour notre territoire, décrit l'élu. S'il n'y avait personne, cela aurait été décevant et cela aurait voulu dire que les gens n'étaient pas vraiment motivés par le sujet." Alain Esnault qui assure : sa décision sera connue courant du mois de janvier.