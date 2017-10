Les spécialistes des vins effervescents réunis à Epernay

Le salon des techniques des vins effervescents ouvre ce mardi à Epernay. Près de 500 exposants venus du monde entier seront réunis pendant quatre jours au Millesium pour présenter les nouveautés technologiques.

"Au VITeff, on trouve tout sauf du vin", voilà comment Aurore Lecroq, responsable du marketing et de la communication à la CCI Reims Epernay, présente les choses. Parce que le VITeff, c'est le salon qui regroupe toutes les technologies permettant de passer du pied de vigne à la bouteille de vin effervescent. Enjambeurs, cuveries, packaging de bouteilles...etc, on trouve de tout dans ce salon où 490 exposants seront présents au Millesium jusqu'à vendredi.

"C'est avant tout un rendez-vous pour faire du business"

Organisé tous les deux ans (en alternance avec le salon Viti Vini), ce salon VITeff s'adresse uniquement aux professionnels des vins effervescents : "Les exposants viennent rencontrer leurs clients et les vignerons viennent acheter du matériel et découvrir les nouveautés". L'une des nouveautés de cette année, c'est le "Pavillon du futur". 250 mètres carrés qui concentrent les nouvelles start-up dans le domaine des vins effervescents. L'oenotourisme sera aussi au coeur du VITeff 2017 "parce que c'est une filière économique en plein développement. Le Champagne doit se mettre en valeur et s'organiser dans ce domaine et on espère que le VITeff participera à donner envie de développer cette filière", explique Aurore Lecroq.