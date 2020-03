Les spectacles touchés de plein fouet par le coronavirus, les professionnels s’organisent

L'interdiction des rassemblements de plus de mille personnes est un vrai casse tête pour les producteurs et programmateurs de spectacles dans les grandes salles. Le grenoblois Rémi Perrier nous raconte son quotidien depuis lundi.

Le Summum et le palais des sports de Grenoble figurent parmi les salles qui accueillent plus de mille personnes à chaque spectacle. L'heure est donc aux annulations et aux reports en cascade.

"La priorité c'est de trouver des dates de report et d'éviter les annulations" confie à France Bleu Isère le producteur grenoblois Rémi Perrier. "A ce jour, nous avons réussi à reporter 80% des spectacles concernés par les nouvelles règles édictées par le gouvernement" explique le patron de la société RPO. Mais tout ceci relève du casse-tête. "C'est comme un rubik's cube, on travaille spectacle par spectacle, artiste par artiste, car tout est imbriqué" détaille le producteur.

Privilégier les reports aux annulations

En effet, les programmations de salles s'effectuent de longs mois en amont et trouver des créneaux disponibles dans des délais raisonnables, n'est pas chose aisée. De leurs cotés les musiciens et les équipes techniques qui travaillent actuellement sur des spectacles ont souvent déjà signé d'autres engagements dans les prochains mois et ne seront plus forcément disponibles pour les spectacles annulés aujourd'hui et reportés dans quelques mois.

Déjà un milliard d'euros de perte

"C'est une situation inédite en 35 ans de carrière" reconnait Rémi Perrier qui s’inquiète aussi du sort des intermittents qui voient leurs revenus fondre comme neige au soleil, or "mars et avril représentent souvent plus de 30% de leurs revenus annuels" explique-t-il. De manière plus globale, la crise a déjà coûté un milliard d'euros aux professionnels de la culture selon le syndicat des professionnels des arts et du spectacle.