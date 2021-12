Les sportifs ardennais offrent 600 jouets aux enfants hospitalisés

Depuis 10 ans, à l'approche de Noël, l'association Stars de Champagne organise une collecte de jouets auprès des sportifs ardennais au profit des services pédiatriques des hôpitaux de Charleville-Mézières et de Sedan. Environ 600 jouets ont été distribués cette année.

600 jouets collectés cette année au profit des services pédiatriques des hôpitaux de Charleville-Mézières et de Sedan

Les sportifs ardennais ont joué au Père Noël. Comme chaque année depuis 10 ans, l'association "Stars de Champagne" organise une collecte de jouets au profit des enfants hospitalisés dans les Ardennes. Les 8 et 15 décembre derniers, les services pédiatriques des hôpitaux de Charleville-Mézières et de Sedan se sont ainsi vus livrer 600 jouets.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les basketteuses des Flammes Carolo et leur association Flammes de Coeur, les footballeurs du CS Sedan-Ardennes et de l'Entente sportive de Charleville-Mézières, les boxeurs du CS Nouzonville-Ardennes, les escrimeurs du cercle de Charleville, les pongistes du CMATT Charleville-Mézières ont appelé leurs licenciés, amateurs et professionnels, à participer à cette opération.

C'est avec plaisir qu'on le fait - François Borgniet, milieu de terrain du CSSA

Au-delà du monde sportif, deux écoles privées de Charleville-Mézières et des spectateurs de l'humoriste carolomacérien Jérémy Ferrari, parrain de l'association Stars de Champagne ont également contribué à remplir la hotte. La commune de Villers-Semeuse a également sollicité ses agents, les associations de la commune et les maires du canton.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Pour les enfants qui sont tout seuls, sans leurs parents, ça leur permet un peu de passer le temps et d'oublier un peu les soins pendant un instant", sourit Amandine, auxiliaire en pédiatrie à l'hôpital Manchester de Charleville-Mézières.

Près de 500 000 euros en 25 ans

Créée il y a 25 ans, l'association "Stars de Champagne" organise des actions au profit des enfants hospitalisés tout au long de l'année, notamment à travers des matchs caritatifs. Des événements qui ont permis de collecter près de 500 000 euros au profit des services pédiatriques de Charleville-Mézières et de Sedan. "Ils figurent parmi les meilleures dotations de France par rapport à la population", se satisfait Franck Marquis, président de l'association.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Parmi les équipements financés grâce à ces dons, des lave-linges pour les adolescents, des lits pour leurs parents, mais aussi des tables d'examen réglables en hauteur. Les services s'appuient sur ces dons pour organiser des activités comme des ateliers de boxe pour les enfants hospitalisés à Charleville-Mézières.

Stars de Champagne fait des émules puisqu'une association homologue, Stars de l'Ouest, vient d'être créée à Laval.