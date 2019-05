Les squatteurs expulsés du cinéma Le Royal à Montpellier

Montpellier, France

Les douze personnes qui occupaient l'ancien cinéma Le Royal, rue Boussairelles à Montpellier, ont été expulsées ce mercredi matin vers 6h. L'opération, menée par une compagnie de CRS, ainsi que des policiers de la brigade anticriminalité (BAC) et de la compagnie départementale d'intervention, s'est déroulée dans le calme.

Le Royal, fermé il y a plus de six ans, était occupé depuis près d'un mois par des militants d'extrême gauche, des Gilets jaunes et des sans-abris. Ils voulaient en faire un lieu alternatif, avec débats et concerts. La justice avait ordonné l'expulsion sans délais des squatteurs le 14 mai dernier.