Las Vegas

France Bleu : Ce salon a-t-il été positif pour les start-up de la région?

Anne Cécile Petit, responsable du service international à la Région Nouvelle Aquitaine: "Très positif dans l'ensemble. A priori, le fait d'avoir énormément préparé les entreprises en amont du salon a payé. Les objectifs de notre côté son atteints, puisque nous rentrons avec 2 contrats signés: un pour la société de Bègles Bziit, qui a signé un marché avec un gros fabricant de stand pour développer des stands connectés, et puis les lot-et-garonnais de Mirambeau, qui ont mis au point une appli sur smartphones à destination des personnes diabétiques qui eux ont signé un contrat avec un gros acteur de l'e-santé.

France Bleu: Celles qui n'ont signé aucun contrat ont-elles fait le voyage pour rien?

Anne Cécile Petit: Non, car elles ont eu d'autres formes de valorisation. Par exemple la douche connectée mise au point par la société Elmer, basée en Dordogne, a elle eu un article dans le Times de cette semaine, ce qui ne serait jamais arrivé sans ce salon! Et puis toutes les autres reviennent avec un gros paquet de cartes de visite.

France Bleu: Combien de contacts vont se transformer en retombées concrètes?

Anne Cécile Petit: ça il est trop tôt pour le dire... Mais tout l'enjeu maintenant, c'est qu'une suite soit en effet donnée à ce salon, que les entreprises fassent le tri dans leurs contacts et les sollicitent à nouveau, et pour les aider dans ce travail, nous leur proposerons d'être accompagnées individuellement pour être le plus efficace possible.

France Bleu : Une nouvelle délégation reviendra-t-elle l'année prochaine?

Anne Cécile Petit: Oui, nous étions justement en réunion hier avec les gens du salon pour parler de l'édition 2019. Nous reviendrons au moins autant que cette année (40) si ce n'est plus, car dans la mesure ou la Région nouvelle Aquitaine veut mettre en avant ses start-up, il faut poursuivre ce travail et cet effort. Donc rendez vous en 2019!