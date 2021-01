Les stations de ski azuréennes ne devraient pas rouvrir pour les vacances de février

Télésièges, et autres tire-fesses resteront à l’arrêt. L'évolution épidémique n'est pas favorable avec l'hypothèse d'un variant anglais qui pourrait se propager massivement fin février-début mars. Le premier ministre invité hier soir de France 5 a donc rappelé un principe.

"Privilégier des considérations économiques à des considérations sanitaires : pas question"

Ne pas rouvrir les stations de ski coûte que coûte. Mais le gouvernement devrait les accompagner "quoi qu'il en coûte".

Quand ?

D'autant que cette fois il n'y a plus de perspective, remettre des stations en marche, demande quelques jours et beaucoup d'argent notamment pour enneiger avec les cannons. On se dirige donc vers une année blanche dans la poudreuse.

Pertes énormes

La fermeture à noël avait déjà coûte 100.000 euros à une petite station comme Gréolières-les-neiges..