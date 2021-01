Les stations de ski azuréennes tirent un bilan plutôt positif de ces vacances de Noël

La montagne ça vous gagne ! Ce slogan bien connu semble bien s'appliquer en cette période de crise sanitaire. Les stations de ski azuréennes retrouvent un tout petit sourire car, elles ont malgré la fermeture des remontées mécaniques, ce n'est pas la catastrophe annoncée. La station de Valberg et celles du Mercantour (Isola 2000, Auron, Saint Dalmas le Selvage enregistrent un bon bilan de fréquentation ces vacances de Noël : 50% des hébergements étaient loués la première semaine (contre 70% habituellement) et entre 80 et 90% la seconde. "Nous avions des appréhensions évidemment, puis finalement force est de constater que la clientèle est au rendez-vous. Les gens ont clairement besoin de prendre l'air", se réjouit Oriane Mathiaud, responsable office de tourisme de Valberg. Elle note toutefois qu'il y a eu plus de réservations de dernières minutes.

Une clientèle locale et familiale

Il s'agit principalement d'une clientèle locale et familiale. Françoise une habitante de Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes) est montée à Auron, où elle a un appartement. Elle est heureuse aussi de voir le village animé. "On était sur la place, c'était blindé et c'est génial, je ne m'y attendais pas". Mais les plus chanceux ce sont les enfants. Ils peuvent faire du ski alpin à condition de ne pas avoir plus de deux étoiles ou d'être licencié dans un club de la Fédération française de ski ou de l'école du ski français (ESF). "Nous avons accueilli environ 300 enfants par jour, contre 700 environ habituellement", précise Nicolas Marin, directeur de l'ESF à Auron. _"_Nous sommes loin des 8.000 skieurs quotidien mais c'est déjà ça", poursuit Frédéric Gil, le directeur général des stations de ski Nice-Côte d'Azur (qui comprend Isola 2.000, Auron et Saint-Dalmas de Selvage).

Les raquettes et ski de randonnée, activités phares de ces vacances

Pour pallier à la fermeture des remontées mécaniques, les stations mettent en avant d'autres activités comme des terrains de snow volley à Valberg, des balades en chien de traîneau à Isola 2000, à Auron la patinoire a attiré plus de monde. Mais cette année, les touristes se sont surtout laissé tenté par les raquettes ou le ski de randonnée. Néanmoins, pour Dominique Guibert, gérant du magasin Guibert Sport à Valberg, cela ne suffit pas. "Ce sont quand même des secteurs très spécifiques. Une personne qui fait sept jours de ski alpin fera deux jours de ski de randonnée parce que c'est physique. Sans les remontées, ce n'est pas simple".

Deux millions d'euros de chiffres d'affaires en moins en décembre

Le ski de randonnée, est effectivement une activité pratiquée essentiellement par des connaisseurs de la montagne. Alors les domaines skiables ont sécurisé une partie de leurs pistes pour les moins initiés."Nous avons damé, balisé les pistes. C'est notre travail, nous le faisons avec plaisir pour nos clients mais nous avons engagé des dépenses dérisoires puisque nous n'avons vendu des forfaits qu'aux enfants, de l'ordre de 15 jours par jour. Nous sommes loin du chiffre d'affaires qui nous permet de rentabiliser nos remontées", explique Frédéric Gil. Il estime la perte de chiffre d'affaires en décembre à deux millions d'euros, en intégrant les aides de l'Etat. (Pour les stations Isola et Auron). "Pour un chiffre d'affaires annuel qui est de l'ordre de 12 millions, c'est beaucoup.. Donc, on fait une très bonne deuxième semaine, c'est très bien pour les commerçants du village, mais pour l'exploitation du domaine skiable le compte n'y est pas".

Nicolas Marin de l'école du ski français ne dira pas le contraire. "Nous à l'école de ski, nous perdons 70% de baisse chiffre d'affaires par rapport à l'an dernier, c'est colossal et ce n'est que le début. C'est très frustrant parce que nous n'avons aucune visibilité. Que va t-il se passer en janvier ? Pourra-t-on travailler en février ? L'hiver ce n'est que quatre mois, on perd déjà Noël, c'est dur". La station d'Auron compte une centaine de moniteurs de ski indépendants. La moitié n'a pas travaillé pendant ces vacances, les autres n'étaient pas à temps plein.