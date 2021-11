Les stations de ski de Haute-Garonne optimistes pour la saison à venir

Dans quinze jours, si tout va bien, les premières glisses dans les Pyrénées ! En Haute-Garonne, les stations du Mourtis et de Superbagnères prévoient d'ouvrir le weekend du 4 décembre. Il faudra attendre le 18 décembre pour Bourg-d'Oueil, la plus petite du département.

Après trois ans très compliqués, à cause du manque de neige et du Covid-19, les stations de Haute-Garonne espèrent faire le plein cet hiver, avec un protocole sanitaire allégé.

Quand il pense à la dernière saison, d'ailleurs, André Melazzini a encore un goût amer. "Ca a été une catastrophe psychologique", se souvient le maire de Boutx, la commune de la station du Mourtis : "et pour les décideurs, c'était une malchance absolue qu'il y ait une situation telle que celle qui s'est produite".

L'an dernier, ça a été une catastrophe psychologique.

Même amertume pour Yoann Redonnet, moniteur de ski : "c'était très compliqué, car l'année d'avant, nous n'avions pas eu de neige. Mais là, on en avait, mais avec les contraintes sanitaires, on ne pouvait pas accueillir le monde comme on aurait dû. C'était ça qui était très frustrant".

Une bonne journée, c'est 5.500 skieurs dans les trois stations

Frustration psychologique et économique, car une bonne journée, une année normale, ça représente environ 5.500 personnes, sur les trois stations de Haute-Garonne Montagne, avec toutes les retombées que ça engendre pour le territoire du Comminges.

Cette station, c'est vraiment essentiel pour nous.

Et c'est plus qu'une question d'argent explique Yoann Redonnet : "ça fait vivre une vallée entière. Moi je suis du village d'en dessous, où la moitié des jeunes qui restent ici travaillent à la station. C'est vraiment essentiel pour nous. Si la station n'est plus là, on ne sait pas ce qu'on ferait demain ! On pourrait partir ailleurs, mais on est amoureux du territoire. On est amoureux de cette station, on ne pourrait pas partir ailleurs !"

30 millions d'euros investis

Le président du conseil départemental de Haute-Garonne, Georges Méric explique que l'investissement dans les stations de ski fait partie d'une démarche touristique plus globale sur l'ensemble du département, en associant les sites de loisirs, naturels et culturels. "Le conseil départemental aura mis d'ici fin 2022 trente millions d'euros pour sauver les stations de ski en Haute-Garonne. C'est un acte politique fort".

La neige, c'est une première bonne nouvelle.

Signe de bonne augure : la neige est tombée ce lundi 15 novembre au col de Menté, et sur les pistes de la station du Mourtis. "C'est une première bonne nouvelle" se réjouit Alain Puente le président de la communauté de communes des Pyrénées Haut-Garonnaises "parce qu'avec les températures froides, ça permet de travailler la sous-couche, et d'être dans le meilleur alignement des planètes possible".