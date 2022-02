Les stations de ski des Pyrénées font le plein pour le début des vacances d'hiver

Du jamais-vu, un début de saison exceptionnel ! Le sourire est revenu sur le visage des professionnels de la montagne après une saison blanche l'année dernière. Alors que la deuxième semaine des vacances de février débute ce lundi, les stations pyrénéennes font le plein en ce moment.

"Nous sommes à un taux de remplissage global des hébergements d'environ 97 %, annonce Guillaume Roger, le directeur opérationnel de N'Py, qui regroupe sept stations dont Peyragudes et le Grand Tourmalet. On a déjà fait une très bonne première semaine, avec 210 000 journées ski sur l'ensemble des stations contre 146 000 sur la même semaine lors de la saison 2019/2020."

Les skieurs de retour

L'affluence surprend aussi à Ax 3 Domaines. Alors que les vacances n'ont pas encore commencé pour les Toulousains, "on a fait 4 à 5.000 skieurs sur une journée en semaine, du jamais-vu !", martèle Jacques Murat, le directeur marketing de la station. "On se dit toujours qu'avec la fréquentation des derniers week-ends, ça va s'arrêter. Mais non ! On est toujours à plein régime constamment, donc tant mieux."

Le domaine skiable est ouvert à 95 %, le taux d'occupation des hébergements atteint les 90 %. Tous les feux sont au vert pour une bonne saison. "On est largement au-dessus de la dernière saison complète de 2019/2020. On est aux alentours de + 50 % à + 60 % d'activité", estime de son côté le loueur de skis Fabrice Roumiguieres.

Enneigement exceptionnel

Comment expliquer la forte affluence ? "Premièrement, il y a un enneigement exceptionnel sur les Pyrénées qui nous ramène du monde et puis deuxièmement c'est la crise Covid qui a frustré beaucoup de nos clients qui avaient hâte de nous retrouver rapidement" analyse Stéphane Chabert, le directeur de l'école de ski ESF d'Ax 3 Domaines.

Lui reste prudent. Même si ses 40 moniteurs sont quasiment occupés jusqu'à la fin des vacances, il attend de voir ce que donnera la basse saison pour tirer son bilan. Il espère notamment le retour des classes de neige.