Les stations de ski devant le Conseil d'État : décision jeudi 10 décembre

Après les négociations et les manifestations, les professionnels du monde de la montagne et des élus de montagne ont entrepris de contester juridiquement l'interdiction d'ouvrir les remontées mécaniques à Noël. Le Conseil d'État entendait les arguments aujourd'hui, décision demain.

Alexandre Maulin, le président de DSF (Domaines skiables de France) sort du conseil d'état toujours aussi motivé pour obtenir l'ouverture des remontées mécaniques pendant les vacances de Noël. "Quelle différence entre des rassemblements familiaux dans une maison du Poitou et des rassemblements familiaux dans des chalets de montagne ? Notre clientèle pendant les vacances de Noël est principalement familiale !"

Une clientèle très familiale à Noël

Il ajoute : "95% de nos remontées mécaniques se déroulent en extérieur, au grand air !" Lui et tous les élus et professionnels de la montagne espèrent avoir convaincu les représentants du Conseil d'État réunis aujourd'hui à Paris pour étudier le référé-liberté sur la question de l'ouverture à Noël. Depuis l'annonce de la fermeture de ces remontées mécaniques, les différents domaines skiables et acteurs du monde de la montagne se sont largement mobilisés dans des manifestations un peu partout. Sans voir de changement dans le discours du gouvernement, qui continue de penser qu'il faut éviter les foules et les rassemblements pour limiter la propagation du coronavirus.

Réponse ce jeudi

La réponse ne va pas prendre longtemps, puisque dans ces procédures d'urgence, c'est au maximum 48h. Ici, la décision devrait arriver "demain, notre avocat en sera informé" complète Alexandre Maulin. Skier cette année à Noël risque d'être compliqué, mais on sera fixé d'ici demain soir, avant la nouvelle prise de parole du Premier ministre.