Les stations de ski en Catalogne ouvrent lundi 14 décembre

La Généralité de Catalogne a donné son feu vert ce vendredi matin. Les stations de ski de l'autre côté de la frontière vont pouvoir ouvrir lundi 14 décembre. La mesure attendue depuis plusieurs jours en Catalogne a été décidée dans le cadre du plan de déconfinement progressif mis en place par les autorités catalanes. Dans une déclaration à France Bleu Roussillon, l'association des stations de ski catalanes, explique que les pistes vont pouvoir ouvrir avec des mesures sanitaires très strictes. La vente des forfaits par exemple se fera uniquement en ligne afin d'éviter de longues files d'attente. Parmi les grosses stations qui vont démarrer la saison, celles de Cerdagne, La Molina et Masella situées au dessus de la ville de Puigcerda.

Masella en Catalogne, à quelques kilomètres des stations françaises © Radio France - Sébastien Berriot

Les skieurs français vont-ils franchir la frontière?

Cette annonce est un coup très dur pour les stations de ski des Pyrénées-Orientales qui elles vont rester fermées au mois de décembre. Un recours avait été déposé par plusieurs régions et départements pour permettre de faire fonctionner les remontées mécaniques, mais il a été rejeté ce vendredi matin par le Conseil d'état. Les stations des Pyrénées-Orientales risquent de voir une partie de leur clientèle se diriger vers les stations catalanes situées à moins de 30 minutes de route de la frontière. Jean Castex a promis des contrôles de la part des forces de l'ordre françaises pour limiter cet exode, mais on n'en connait pas encore les modalités et les syndicats de policiers se montrent d'ores et déjà très sceptiques sur la légalité de ces contrôles.