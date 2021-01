Les stations de ski ne devraient pas rouvrir pour les vacances de février

Le scénario d'une année blanche pour le ski semble se confirmer, le gouvernement se prépare à prolonger la fermeture des remontées mécaniques dans les stations de sports d'hiver en raison de la situation sanitaire selon le journal Le Monde.

"Pas question de privilégier les enjeux économiques"

Télésièges et tire-fesses devraient rester fermés pendant les vacances de février à causes de la menace des variants anglais et sud-africain du coronavirus qui fait craindre un nouveau pic de l'épidémie fin février-début mars. Période pendant laquelle les stations de sport d'hiver réalisent un bon tiers de leur activité hivernale. Mais le Premier ministre Jean Castex, invité de C à vous sur France 5 lundi soir, a assuré qu'il n'était "pas question de privilégier les enjeux économiques aux enjeux sanitaires".

Vacanciers et professionnels seront fixés d'ici jeudi

Après les vacances de Noël, le gouvernement avait donné rendez-vous le 20 janvier aux professionnels de la neige afin d'évaluer la possibilité de relancer l'activité. Suspendues aux annonces du gouvernement professionnels et vacanciers devrait être fixé d'ici jeudi. Un nouveau conseil de défense sanitaire prévu mercredi matin, à l’Elysée, autour d’Emmanuel Macron. Jeudi, le ministre de la santé, Olivier Véran, doit tenir une nouvelle conférence de presse sans le premier ministre.

Donner de la visibilité

En attendant le verdict, le rendez-vous de mercredi 20 janvier devrait permettre également d'établir « une charte de revoyure » afin d’« essayer de donner de la visibilité » aux professionnels de la montagne, qui se retrouvent dans une financière compliquée précise le Monde. Le gouvernement a déjà renforcé les aides financières comme le chômage partiel. Il prévoit de prolongé le dispositif dans l'optique de la non-réouverture des stations.