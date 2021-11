Les stations de ski ouvriront bien cet hiver : soulagement dans la Drôme

Bonne nouvelle pour les amateurs de ski : cette année les stations seront bien ouvertes ! L'an dernier, les remontées mécaniques étaient fermées à cause de la crise sanitaire. Cet hiver, l'activité peut reprendre mais sous conditions : le pass sanitaire sera obligatoire pour accéder aux remontées mécaniques si le taux d'incidence dépasse les 200 cas pour 100 000 habitants et il faudra garder le masque dans les files d'attentes.

"On est très satisfaits, pour nous c'est l'idéal : on sera ouverts quoi qu'il arrive !" se réjouit Marc Oboussier, le directeur des stations de ski de la Drôme.

Dans la Drôme, le ski est un secteur important pour l'économie du Vercors. "Si on dépasse les 200 cas pour 100 000 habitants et qu'il faut contrôler le pass sanitaire, on le fera, _on est habitués aux gestes barrières, aux masques_, donc ce sera un petit détail. Déjà, on est très contents d'avoir l'assurance de fonctionner", témoigne Marc Oboussier.

La saison dernière, les stations de la Drôme n'ont fait que 10% de leur chiffre d'affaire habituel : seules les écoles de ski pouvaient emprunter les remontées mécaniques.

"J'espère que ça va relancer l'engouement, je sais que beaucoup de gens attendent de skier. On se satisfait de ces bonnes nouvelles et puis on attend de voir avec la neige comment ça se passe !", conclut Marc Oboussier.