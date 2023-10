Les stations iséroises préparent la saison et recrutent plusieurs milliers de personnes

Les stations de ski iséroises se préparent pour la saison 2023 / 2024. Un premier rendez-vous pour trouver de la main d'œuvre se tient ce lundi 2 octobre au World Trade Center de Grenoble. 70 employeurs participent au salon de l'emploi saisonniers, où ils proposeront environ 600 postes. C'est une petite partie des besoins pour la saison hivernale.

6.000 postes rien qu'en Oisans

"En Oisans, on a un besoin à plus de 6.000 travailleurs saisonniers chaque année. On estime qu'environ 3.500 sont des habitants locaux et que 2.500 viennent de l'extérieur du territoire" explique Hélène Tardif, chargée de mission emploi et saisonnalité à la communauté de commune de l'Oisans. Les emplois vont de l'hôtellerie-restauration à l'animation en passant par les remontées mécanique ou la petite enfance.

Face à cet énorme besoin de main d'œuvre, "les employeurs recherchent surtout des gens qui sont sérieux et motivés pour travailler. Si les gens sont formés, évidemment c'est un plus pour le recrutement mais beaucoup d'entreprises sont aussi prêtes à former les salariés qui sont motivés pour le faire." Les débutants peuvent donc postuler, sauf pour certains métiers notamment celui de pisteur-secouriste qui demande un diplôme spécifique.

Des efforts des employeurs pour attirer

L'année dernière a été marquée par d'importantes difficultés de recrutement. Les employeurs tentent donc de s'adapter et font notamment des efforts sur le logement. "L'année dernière, sur les quelques 900 postes qui étaient proposés au salon, 90% étaient proposés avec un logement, ce qui représente un effort important des employeurs" assure Hélène Tardif. Elle souligne également des efforts sur "les salaires et les conditions de travail."

Le salon sera ouvert de 13H à 17H, l'entrée est gratuite. Les stations de l'Oisans et du Grésivaudan seront représentées ainsi que des entreprises de la métropole de Grenoble. La CPAM, la Mission locale et Action logement tiendront des stands d'information pour les candidats à un emploi saisonnier.