Les stations pourraient manquer de skieurs avant de manquer de neige

Grenoble, France

Et si les jeux vidéo en était en partie la cause ?

La concurrence des jeux vidéo Copier

Une étude menée par l'Agence de communication Poprock, basée à Aix-les-Bains, en Savoie, confirme le constat fait par les responsables de stations et d'office de tourisme des montagnes. Laureline Chopard et Anne Gallienne, les patronnes de l'agence ont fait une enquête qualitative : des interviews sur le terrain, à Lyon, dans les villes, dans les skate-parcs, dans les Stage UCPA auprès des moins de 25 ans. Ces données ont croisées avec celles récupérées sur les forums et dans des discussions sur les réseaux sociaux comme JAM.

Si les jeunes vont moins dans les stations, ces dernières risquent de manquer de skieurs avant de manquer de neige

Comment expliquer ce désamour ? Pour Alexandre Chalencon, directeur de l'office du tourisme du Grésivaudan, c'est notamment en raison de la concurrence des autres loisirs, et notamment des jeux vidéos. Dans les villes les choix sont multiples. Pour Gilles Strappazzon, conseiller départemental de l'Oisans, (Les Deux-Alpes, l'Alpe-d'Huez, Vaujany, etc) lui-même excellent skieur, il y a deux explications principales : le prix des forfaits quand on a une famille et les jeux vidéo et puis il y a moins de classes de neige et de cycles "ski" dans les écoles primaires. C'est autant de skieurs en moins pour les générations futures

Moins de classe de neige Copier

En France, le nombre de forfaits vendus a diminué de 10% en dix ans selon Domaine Skiable de France. C'est encore plus fort chez les 15-25 ans et cela vient surtout de la concurrence des autres loisirs. Les directeurs de stations ont le sentiment qu'on fait moins de ski dans le temps scolaire et que cela risque de faire des skieurs en moins pour les prochaines décennies.

Mais le paradoxe c'est que la ville de Grenoble envoie toujours autant d'enfants au Collet-d'Allevard et à Autrans, selon le conseiller Pierre Mériaux. Reste que si la ville de Grenoble initie beaucoup d'enfants, il n'est pas sûr que leurs parents aient les moyens de suivre par la suite.

Pour l'agence PopRock, dans le jeu vidéo, l'ado est le héros de sa vie pendant quelques heures. Certes, l'apprentissage peut être long, mais pas besoin de se déplacer. Une fois l'investissement fait dans la console et les jeux, c'est gratuit. Du coup, l'agence suggère aux stations de développer l'imaginaire vidéo pour attirer les jeunes à nouveau faire rêver sur les pistes. Créer des activités complémentaires, cela s'est déjà fait dans les grands stations : ciné, piscine, spa, luge, mais pas dans les petites.