Les stations-services prises d'assaut avant la baisse des ristournes

A Chasseneuil-du-Poitou, la file des voitures s'allonge à la station-service Rocade du futur : sur les quatre pompes, seules deux sont approvisionnées. A compter du mercredi 16 novembre, l'aide du gouvernement passe de trente à dix centimes par litre. Celle de Total de vingt à dix.

ⓘ Publicité

Sophie profite donc du dernier week-end avant la ristourne pour faire le plein. "Mais ça fait mal, cette aide est ridicule par rapport à ce dont on a besoin", estime l'automobiliste. D'autant que la hausse des prix ne concerne pas que l'essence. "On a aussi des problèmes de pouvoir d'achat, que ce soit pour la nourriture ou simplement la vie quotidienne. C'est pour tout".

Alors pour tenter de faire des économies, elle est devenue adepte de l' éco-conduite . "J'ai simplement appris à conduire mieux, à accélérer moins fort et à diminuer ma vitesse de quelques kilomètres heures".

Jean-Louis est maître d'œuvre en bâtiment et roule entre 300 et 400 kilomètres chaque jour. Pour lui, l'aide de 30 centimes du gouvernement était plus que bienvenue. "On pouvait s'en sortir mais avec cette baisse, ça va être très compliqué. Ça tiendra le temps que ça tiendra et si ça devient plus possible, je partirai à la retraite !".

Dès le 1er janvier 2023, un nouvelle aide devrait faire son apparition, mais cette fois ciblée sur les gros rouleurs.