Les stations thermales des Vosges peinent à recruter

Il y a du travail et des postes disponibles dans le secteur du thermalisme dans les Vosges. Comme dans d'autres régions françaises, les stations thermales des Vosges (Contrexéville, Plombières, Bains-les-Bains et Vittel) ont bien du mal à trouver du personnel alors que la haute saison (septembre-octobre) se rapproche dangereusement. Un phénomène qui n'existait pas avant la crise du Covid-19. Comme dans l'hôtellerie-restauration, certains salariés ont quitté la filière suite aux mois de fermeture.

Le temps presse

Dans quelques jours, il y aura quotidiennement aux thermes de vittel 450 à 500 curistes, soit une centaine de plus qu'aujourd'hui. Et Aurélie Govezyea, chargée des ressources humaines a bien du mal à trouver des agents pour s'en occuper :

"Il me manque six personnes en ce qui concerne les agents thermaux. J'ai une équipe de 25 personnes et pour que ça se passe bien, il me faut 30 à 32 personnes."

Le temps presse. Une arrivée massive de curistes est prévue le 6 septembre et il faut environ une semaine pour former du nouveau personnel. Comme dans la restauration, certains salariés ont quitté la profession. A Contrexéville, l'équipe des thermes est au complet mais le président François Chalumeau n'est pas à l'abri d'un pépin :

"On a effectivement beaucoup de mal à trouver des remplaçants et du renfort. Pour nous, c'est nouveau. On n'a jamais eu de soucis de recrutement sur des métiers d'agents thermaux ou esthéticiennes. C'est une évolution de l'état d'esprit suite, principalement au Covid. Dans les entretiens que l'on fait, on se rend compte que la motivation pour aller travailler n'est plus là."

Des métiers où les salaires ne sont pas forcément attractifs et où l'on travaille souvent le week-end, sans compensation financière.