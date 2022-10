Les stations TotalEnergies prises d'assaut dans les Alpes-Maritimes, neuf pompes à sec ce dimanche

La cohue dans les stations-services de la Côte d'Azur. Depuis plusieurs jours, les automobilistes se ruent sur les pompes, en particulier celles de la marque TotalEnergies. Voici la situation ce dimanche matin.

Neuf stations TotalEnergies à sec

Deux causes expliquent cette pagaille. La crainte chez certains d'une pénurie, à cause des grèves dans les raffineries, mais aussi la baisse des prix, qui attire forcément du monde. Dans les stations TotalEnergies, qui appliquent une ristourne de 20 centimes/litre s'ajoutant à celle de 30 centimes/litre de l'Etat, l'affluence est encore plus importante.

Conséquence, celles-ci sont prises d'assaut. Selon les données du site internet de TotalEnergies , mises à jour ce dimanche matin, neuf stations du département sont en rupture de stock ce dimanche :

Valbonne : Route de Cannes

Le Cannet : Boulevard Jean-Moulin

Mougins : Route du Cannet

Antibes : Route de Grasse

Antibes : Avenue de Nice

Vence : Route de Saint-Paul

Cagnes-sur-Mer : Avenue de la gare

Cagnes-sur-Mer : Avenue de Cannes

Cagnes-sur-Mer : Avenue de Nice

19 stations où il manque au moins un carburant

Sur la quarantaine de stations gérées par TotalEnergies dans le département, 19 manquent d'au moins un carburant.

Par exemple : pas de sans-plomb Avenue du Général de Gaulle à Saint-Laurent-du-Var, et pas de diesel rue du Riou à Cannes.

À Nice, pas de pénurie : aucune station Total n'affiche vide, mais, toujours selon les chiffres de TotalEnergies, les pompes de la promenade des Anglais, de l'avenue Joseph-Raybaud et du Parc Impérial n'ont plus d'essence .

En revanche, pas de problème particulier vers l'Est du département : au cap d'ail, à Roquebrune-Cap-Martin et Menton, les stations sont a priori bien approvisionnées.