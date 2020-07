Les stocks de la Banque Alimentaire Drôme Ardèche ont fondu pendant l'épidémie de coronavirus

Une collecte est organisée au Géant Casino Valence Nord (Drôme) ce vendredi et samedi de 10h à 18h pour renflouer les stocks de conserves et produits secs. Le nombre de bénéficiaires de la Banque Alimentaire a explosé.

De 15 000 bénéficiaires fin 2019, la Banque Alimentaire Drôme Ardèche est passé à 24 000 bénéficiaires aujourd'hui explique Jean-Pierre Serafini, son président : "beaucoup d'employés ont eu une baisse de salaire pendant le confinement ; des gens ont perdu leur emplois, les magasins, les restaurants ; il y a les migrants aussi dont s'occupe la Croix Rouge qui vient se fournir chez nous."

Le stock de produits a fondu plus vite que d'habitude. D'autant que pendant l'épidémie, la Banque Alimentaire a fait moins de ramassages de fruits et légumes frais. D'ordinaire, ses bénévoles passent tous les jours dans les magasins ; mais ils sont âgés, fragiles, beaucoup ont dû rester chez eux pour se protéger du coronavirus. Pour compenser la baisse de produits frais, la Banque Alimentaire a donné plus de conserves et de produits secs.

Les stocks se sont amenuisés pendant le confinement à la Banque Alimentaire Drôme Ardèche © Radio France - Nathalie Rodrigues

Des aides de l'Etat et une collecte

Le Géant Casino Valence Nord a proposé de faire une collecte vendredi et samedi, de 10h à 18h : "des sacs seront prêts avec les produits dont nous avons besoin à l'entrée. Les gens les paient en caisse et nous les rapportent" détaille Jean-Pierre Serafini.

La Banque Alimentaire a aussi acheté des produits, ce qu'elle ne fait jamais d'habitude : des conserves de plats cuisiné, de l'huile, de la farine. Des entreprises drômoises et ardéchoises lui ont fait des dons financiers. Et l'Etat a aussi apporté de l'argent : déjà plus de 40 000 euros et plus de 30 000 encore à venir : "les pouvoirs publics voient plus loin aussi" souligne Jean-Pierre Serafini, "les 24 000 bénéficiaires ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Et si la pandémie repart à l'automne, si on ne peut pas faire la traditionnelle collecte fin novembre, ce sera la catastrophe." En ce moment, la Banque Alimentaire Drôme Ardèche écoule 10 tonnes de marchandise par jour.