Les supérettes Vival à Tours et St-Cyr-sur-Loire vont-elles fermer ?

Tours, France

Depuis plusieurs mois, les rayons des supérettes Vival de la Métropole de Tours ne sont plus réapprovisionnés et certaines supérettes, gérées par le même propriétaire, ont fermé. En décembre dernier, le gérant de ces magasins avait déclaré que les boutiques seraient réapprovisionnés au fur et à mesure mais la situation a très peu évolué. Depuis, certaines enseignes Vival ont tout simplement fermé comme à Fondettes ou encore à Saint-Cyr-sur-Loire, rue Calmette, où une affichette indique "fermé pour cause indéterminée". (On compte aussi un Vival à Tours Velpeau, un à Tours Grammont, un autre à Tours/Gireaudeau et une supérette Boulevard Charles de Gaulle à Saint-Cyr-sur-Loire)

Des rayons clairsemés

A Tours, le Vival de la rue Giraudeau a été repris par Casino. Mais que va-t-il se passer pour les autres, ceux du boulevard Charles De Gaulle à Saint-Cyr-sur-Loire et de l'avenue de Grammont à Tours ? Dans l'une des supérettes il n'y a plus de produits frais, ni fruits et légumes.

On ne sait pas quoi répondre aux clients

Dans l'autre, les rayons sont clairsemés comme le confirme l'un des employés qui ne sait pas ce qui va se passer. "C'est embêtant, il n'y a plus de vin, plus de gâteaux, on manque de tout de toute façon. Les clients nous disent que cela les ennuie et ils nous demandent ce qu'il se passe. On répond que ce sont des problèmes avec les fournisseurs mais pas plus."

Ce salarié n'a en effet aucune information de la part du gérant qu'il reconnaît voir assez rarement. Les services de l'adjoint au commerce à la mairie de Tours expliquent aussi (comme France Bleu Touraine) avoir du mal à joindre Frédéric Chartier. Il faut dire que ce dernier doit ouvrir une épicerie dans le quartier Montconseil à Tours mais le temps presse. Les travaux auraient dû commencer au mois de janvier. David Chartier avait aussi un projet d'ouverture d'une grande épicerie dans le haut de la rue Nationale. Il a versé 160.000 euros en dépôt de garantie, de l'argent immobilisé avec le retard pris par ce projet.