Les supermarchés autonomes arrivent en Franche Comté

Besançon, France

C'est une stratégie du groupe Casino face au e commerce. Le groupe a choisi de passer en mode autonome entre 70 et 80 magasins en France dont 4 en Bourgogne Franche-Comté (Besançon saint Ferjeux, Dijon Auxonne, Beaune et Arc les Gray). Le casino de Besançon Saint Ferjeux a été choisi car il est situé sur la route de Dole un axe très fréquenté par une clientèle nocturne explique la direction du groupe. Ce magasin est désormais ouvert de 6h à minuit 7 jours sur 7 mais cela ne change rien pour le personnel du supermarché précise la direction de Casino. Le personnel du magasin continue de travailler le jour et à partir de 20h30 ainsi que le dimanche après-midi, il n'y a plus de personnel à l'intérieur ni aux caisses ni dans les rayons. Les paiements se font par carte de paiement uniquement et des agents de sécurité sont présents pour surveiller les entrées et les sorties. Pour la direction du groupe, "c'est un nouveau service proposé aux clients". Pour la CFDT commerce du Doubs "c'est très dangereux ": Frédéric Hacquard estime que le système américain est en train de gagner la France, pour le délégué CFDT "ces ouvertures tardives aujourd'hui ça veut dire que demain casino ouvrira des magasins sans personnel" autre conséquence désastreuse rajoute le syndicaliste "pour les petites épiceries de quartier c'est destructeur".