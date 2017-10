Les supermarchés de Châteauroux touchés par la pénurie de beurre

Le beurre se fait de plus en plus rare ! La demande des pays asiatiques et des Etats-Unis explose, alors que les récoltes de lait ne suivent. Les grossistes peinent à s'approvisionner depuis quelques mois déjà. Et les supermarchés berrichons sont désormais touchés par un début de pénurie.

La tartine de beurre au petit déjeuner pourrait devenir un plaisir rare ! Le beurre se raréfie : la demande est de plus en plus grande à l'export, en Inde, Chine et aux Etats-Unis, mais la production de lait en France n'est pas suffisante pour y répondre. Conséquence : depuis quelques mois déjà, les grossistes peinent à s’approvisionner. Et le phénomène se répercute maintenant sur les particuliers. Dans l'agglomération de Châteauroux, la plupart des grandes surfaces ne remplissent plus leurs rayons.

Un petit écriteau est apparu sur le rayon beurre et crème du Auchan du Poinçonnet. © Radio France - Adèle Bossard

Au magasin Auchan du Poinçonnet par exemple, sur 60 à 70 références, plusieurs dizaines sont en rupture de stock, partielle ou totale. Un petit écriteau est apparu, ces derniers jours, sur les portes vitrées du rayon : "Chers clients (...), Nous sommes confrontés à un phénomène de pénurie". Les clients, évidemment, ont remarqué la situation dans même lire le message.

La peur de la pénurie alimente la pénurie

Certains doivent même se résoudre à remplacer leur traditionnel beurre doux par du beurre salé ! D'autres font des stocks pour être sûrs de ne pas manquer dans les jours qui viennent... "Je prends une tartine tous les matins et je cuisine avec. Je suis malheureuse sans beurre", confie Nicole, qui glisse ce jour-là dans son caddie deux fois plus de beurre que pendant ses courses habituelles.

"Ça pourrait devenir un produit de luxe" - Jean-Philippe Dupuy, directeur du Auchan du Poinçonnet

Et cette peur de manquer alimente aussi la pénurie. Jean-Philippe Dupuy, directeur du Auchan du Poinçonnet, a constaté une hausse des ventes de beurre depuis le début du mois de septembre, de l'ordre de 20 à 30%. Ce qui n'améliore pas la situation. Pour le moment, il n'a pas répercuté cette raréfaction du beurre sur les tarifs en rayon. Mais il n'exclut pas de le faire dans les semaines qui viennent. "À un moment ou un autre on aura une augmentation de tarif. On ne peut pas faire croire que quand le cours du beurre augmente de 176%, il n'y ait pas de conséquence sur les prix de vente. Si ça continue, ça pourrait devenir un produit de luxe !"

Le rayon crème fraîche commence à pâtir aussi de la pénurie. © Radio France - Adèle Bossard

Autre futur produit de luxe, peut-être, la crème fraîche. Depuis une dizaine de jours, plusieurs références ne sont plus approvisionnées non plus.