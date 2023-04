Les "Supporters de l'emploi" : le stade Geoffroy Guichard accueille un forum de l'emploi ce jeudi

La dixième édition des "Supporters de l'emploi" est organisée ce jeudi 6 avril au stade Geoffroy-Guichard, par Pôle emploi. Une centaine d'entreprises seront présentes, pour proposer 370 offres. "Dans des secteurs variés, précise Marie-Françoise Charrié-Thollot, chargé de mission à la direction Loire Haute Loire de Pôle emploi, avec une prédominance pour l'industrie et les services à la personne, mais il y a également la sécurité, du tertiaire, du transport, de la logistique, les banques, ainsi que du BTP, du commerce, de la grande distribution, de l'hôtellerie restauration. C'est vraiment un forum multi secteurs".

ⓘ Publicité

Après plusieurs années marquées par la crise du Covid-19, la formule a été resserrée à une matinée cette année. "En 2022, pour limiter les flux et éviter de devoir annuler comme en 2001, nous avions souhaité découper en trois demi journées thématiques en fonction des secteurs d'activité. Du coup, on a eu une affluence moindre, mais sur trois demi journées, Là on est reparti sur une édition classique avec les 105 recruteurs qui sont présents tous en même temps. Et on attend entre 2000 et 2500 visiteurs".

Les recruteurs vous attendent de 9h à 13h au stade Geoffroy Guichard. Un lieu emblématique pour Marie-Françoise Charrié-Thollot : "On a ce partenariat bien ancré sur le territoire et puis les salons du stade Geoffroy-Guichard, ça fait aussi rêver. On a de la place donc ça nous permet aussi de proposer des services associés et d'avoir un certain nombre de partenaires qui sont présents pour répondre aux questions des demandeurs d'emploi".