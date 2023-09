Les surveillants de la maison d'arrêt de Brest mobilisés contre le manque d'effectifs

Ils sont venus avant ou après leur service, pour affirmer leur ras-le-bol face aux 15% de postes vacants à la maison d'arrêt de Brest, et aux conséquences de ce sous-effectif. "Les collègues sont très épuisés physiquement et moralement, assure Nicolas Parra, secrétaire interrégional adjoint de Force Ouvrière Justice. L'établissement tourne en mode dégradé, ce qui engendre des rappels sur les repos, et un grand nombre d'heures supplémentaires à effectuer". Depuis huit jours, le syndicat appelait les agents à différer leur prise de poste de 15 minutes en signe de protestation.

Dans une maison d'arrêt qui compte actuellement 410 détenus pour 254 places, le manque de surveillants "pose forcément un problème de sécurité, avec des collègues sur plusieurs postes à la fois", explique Damien Luce, le secrétaire interrégional de FO. Fadila, surveillante depuis 20 ans, rappelle que la prison de Brest accueille "des profils de détenus de plus en plus violents. S'il y a une agression, ou si vraiment ça commence à chauffer, on n'est pas prêts à faire face."

Une crise de recrutement nationale

La problématique n'est pas propre à Brest. Cela fait plusieurs années que l'administration pénitentiaire n'arrive plus à recruter suffisamment. D'après FO Justice, seuls 200 gardiens ont été intégrés cette année alors qu'il en fallait 1.000. Car le métier est difficile et exige beaucoup de sacrifice, rappelle Nicolas Parra : "Travailler le samedi, le dimanche, les jours fériés, accepter d'avoir des congés imposés, et avoir 90% de chance de commencer dans une prison en région parisienne... C'est compliqué de demander à des jeunes d'accepter ces conditions-là."

Pour redonner de l'attractivité, le ministère de la Justice a annoncé en février dernier le changement de statut des surveillants, qui passeront en catégorie B de la fonction publique au 1er janvier 2024.