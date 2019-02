Les surveillants pénitentiaires bloquent des prisons dans plusieurs régions de France

Plusieurs syndicats de surveillants pénitentiaires ont appelé les agents à se mobiliser ce mardi partout en France. Des rassemblements ont eu lieu devant une douzaine d'établissements pénitentiaires pour réclamer plus de moyens et une revalorisation salariale.

À Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), Borgo (Corse), Villepinte (Seine-Saint-Denis) ou encore Beauvais (Picardie), les surveillants pénitentiaires ont manifesté ce mardi matin à l'appel notamment de la CGT, la CFTC et de Force ouvrière (FO), premier syndicat chez les surveillants. "Il y a eu des rassemblements devant une douzaine d'établissements (sur 188). Nous n'avons constaté aucun impact sur le fonctionnement des établissements", a précisé à l'AFP la Direction de l'administration pénitentiaire (DAP).

Les syndicats avaient appelé à un "mardi noir". Ils dénoncent la dégradation de leurs conditions de travail et réclament une hausse des salaires avec le passage des surveillants de la catégorie C de la fonction publique à la catégorie B. Une évolution statutaire refusée par la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, car le passage en catégorie B obligerait à recruter au niveau bac.

"Plus d'une soixantaine d'agents pénitentiaires agressés depuis le début de l'année"

Lundi déjà, une trentaine d'agents pénitentiaires ont bloqué les entrées du centre pénitentiaire du Craquelin à Châteauroux (Indre). Ce mardi, les agents se sont rassemblés dès 6h00 devant les portes des prisons de plusieurs régions de France. Ils étaient une cinquantaine à Aix-en-Provence pour dénoncer les agressions dont ils sont victimes.

"Le danger est quotidien, a expliqué Jessy Zagari, délégué régional FO pénitentiaire à France Bleu Provence. Plus d'une soixantaine d'agents pénitentiaires ont été agressés depuis le début de l'année en France." Fin janvier notamment, un détenu de la maison d'arrêt d'Angers a entaillé la gorge du gardien sur plusieurs centimètres avec une lame de rasoir.

À Villepinte, une centaine de manifestants ont bloqué la maison d'arrêt, puis dressé et enflammé des croix de bois pour symboliser les agressions subies par les surveillants depuis le début de l’année selon Le Parisien.

"Peu de choses ont été mises en place" depuis l'an dernier

Les prisons avaient déjà été paralysées par un mouvement social pendant près de trois semaines en janvier 2018. Le gouvernement s'était alors engagé à embaucher des surveillants et fournir des gilets pare-lame aux agents. Un an plus tard, "peu de choses ont été mises en place" selon Stéphane Canuti, porte-parole de de l'intersyndicale des surveillants pénitentiaires en Corse invité de France Bleu RCFM ce mardi, "une partie des engagements a été respectée (...)" mais "pour ce qui est du matériel, des équipements, des gilets pare-lame et pare-coups, on n’a rien reçu…" Même constat dans le Pas-de-Calais.

L'entente syndicale appelle à se mobiliser tous les mardis partout dans le pays, jusqu'à l'obtention d'un rendez-vous et l'ouverture de négociations avec le ministère de la Justice.