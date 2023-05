Les syndicats à Matignon, le retrait de la réforme des retraites et les salaires au programme

Force ouvrière a ouvert le bal mardi de nouvelles rencontres syndicales à Matignon , avec toujours comme première revendication l'abrogation de la réforme des retraites, objet d'une proposition de loi de l'opposition que le gouvernement entend torpiller.

"On a été francs, directs de chaque côté de la table. On a ouvert le bal, mais on n'a pas dansé", a déclaré à l'issue de sa rencontre avec Elisabeth Borne le patron de FO, Frédéric Souillot, qui a offert à la Première ministre un insigne rouge réclamant le "retrait" de la réforme, "priorité" du syndicat. Le responsable syndical a remis les propositions de FO pour "contrer ce que disait le président de la République depuis des mois (sur le fait que) 'personne n'a fait de propositions'".

Il a évoqué ensuite la question des salaires, que FO veut voir indexés sur l'inflation. M. Souillot a demandé un "dégel du point d'indice" des fonctionnaires "à la hauteur de l'inflation", un "coup de pouce au Smic", et que les aides publiques aux entreprises soient "conditionnées" à ces augmentations.

Après une rencontre avec l'intersyndicale début avril qui avait tourné court, Élisabeth Borne reçoit cette fois chacune des cinq organisations représentatives, sans ordre du jour précis, pour la première fois depuis la promulgation de la réforme. Elle s'entretient dans la soirée avec la CFDT puis, mercredi matin, avec la CFE-CGC et la CFTC, avant la CGT l'après-midi. Les syndicats seront ensuite reçus en réunion "multilatérale" d'ici la fin du mois, a annoncé le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran.

Mais FO ne veut "pas de calendrier, pas de multilatérale, pas de conférence" sociale. "Aujourd'hui c'est retrait de la réforme, salaires liés à l'inflation". "Il faut juste qu'on prenne les choses par le bon bout", "parler de l'emploi" des seniors, et "on prouvera qu'il n'y a pas besoin" de reculer l'âge de départ pour financer le système des retraites, a dit M. Souillot.

L'intersyndicale a redit lundi dans un communiqué son opposition "déterminée" à la réforme, contre laquelle elle organise une 14e journée de grève et de manifestations le 6 juin.