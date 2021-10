Les syndicats appellent à la grève et à manifester ce mardi en Dordogne

L'appel est national et il est relayé en Dordogne par FO, la CGT et la FSU. Un rassemblement est prévu à 10h30 devant le Palais de justice de Périgueux.

A six mois de l'élection présidentielle, les syndicats appellent à la grève et à manifester ce mardi 5 octobre pour dénoncer la précarité accentuée par la crise sanitaire, pour défendre l'emploi et demander de meilleures conditions de travail et une hausse des salaires.

En Dordogne, une manifestation départementale est prévue ce mardi à 10h30 au départ du Palais de Justice à l'appel de FO, la CGT et la FSU.