Laval, France

Les syndicats CGT, FO, la FSU et SOLIDAIRES de la Mayenne lancent un appel à la mobilisation dans deux semaines, le 9 octobre. Un appel lancé à l’ensemble des salariés du privé et du public, aux jeunes, aux demandeurs d’emplois et aux retraités.

Les syndicats veulent dénoncer la politique menée par le gouvernement, synonyme selon eux de régression sociale. Les syndicats demandent des augmentation des salaires, des pensions et des minima sociaux.

Ils s'opposent également à une future réforme des retraites et de l'assurance chômage, et réclament des créations de postes dans l’enseignement public.

Des rassemblements et manifestations seront organisés en Mayenne :