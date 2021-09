Les syndicats d'Airbus inquiets de la création d'une nouvelle filiale en Loire-Atlantique

Entre inquiétude et vigilance, les syndicats d'Airbus en Loire-Atlantique attendent des garanties de la part du groupe aéronautique concernant la création d'une nouvelle filiale. Son nom, "Airbus Atlantic". Une filiale qui appartiendra à 100% à l'avionneur et verra officiellement le jour en janvier prochain.

Plus de 6.000 salariés dans le département

Airbus Atlantic rassemble ainsi les activités d'assemblage d'aérostructures d'Airbus. Cette filiale s'intègre dans un grand plan de réorganisation du groupe, avec un objectif affiché : "répondre aux grands défis de l'aéronautique", durement impacté par la crise sanitaire.

Plus de 6000 salariés en Loire-Atlantique intègreront la nouvelle filiale : ceux du site d'Airbus à Nantes et Saint-Nazaire et de la filiale Stelia Aerospace de Saint-Nazaire. "Le fait qu'on ne soit plus avec la maison-mère, ça va changer des choses", se méfie Thierry Vincendeau, délégué FO d'Airbus à Nantes. "On n'a pas encore beaucoup d'information, on attend les réunions à venir, mais c'est vrai que c'est beaucoup d'inquiétude pour les salariés de Nantes". "Il faudra être très vigilant", ajoute-t-il, à la fois sur le maintien et les conditions d'emploi des salariés.

Vers un modèle "low cost"?

Du côté de la CGT, on dénonce un nivellement par le bas, un possible glissement vers un mode de production moins coûteux, sur le modèle de la filiale d'Airbus déjà présente à Saint-Nazaire, Stelia Aerospace. "Ce modèle s'appuie en partie sur des sites dans des pays 'low-costs', en l'occurrence le Maroc, la Tunisie et le Portugal. Ce n'est pas le cas d'Airbus qui conserve sa production en France, en Espagne et en Allemagne", souligne Jérémy Rondeau, délégué syndical central de la CGT pour les sites de Loire-Atlantique.

Or, les conséquences pourraient être graves pour les sous-traitants d'Airbus dans la région, poursuit le syndicaliste. "Si demain les charges de travail sont délocalisées, c'est tout un pan de ces emplois qui ne pourra plus être proposé aux salariés de la région." Une réunion entre direction et syndicat doit avoir lieu fin septembre. Mardi, la CGT a appelé à un débrayage sur le site d'Airbus à Nantes.