Les syndicats d'Airbus négocient la plus forte hausse de salaires depuis 20 ans

Les trois principaux syndicats (FO, CFE-CGC et CFTC) qui représentent 83% des salariés, et la direction d'Airbus ont conclu un accord portant sur une hausse des salaires de 3,9% sur un an (juillet 2022-juin 2023), puis de 2,9% l'année confirme le syndicat CFE-CGC à l'AFP ce mercredi 23 mars. La direction d'Airbus souligne qu'il s'agit de la plus forte hausse de salaires depuis 20 ans. L'accord concerne les 37.000 salariés des deux branches Avion et Atlantique. Les négociations se poursuivent chez Defence and Space et Airbus Hélicoptères.

Les syndicats minoritaires mécontents

Le 15 mars dernier, les salariés avaient été appelés par les organisations minoritaires la CFDT, l'UNSA et la CGT à une grève express pour réclamer de meilleurs salaires. La CGT et la CFTC notamment ne se satisfont pas de cet accord, arguant que l'inflation est plus forte que cette augmentation salariale. Airbus a enregistré un bénéfice record en 2021, plus de 4 milliards d'euros. Les salariés ont touché une prime d'intéressement de 3.700 euros bruts pour l'année dernière.

Selon les Echos qui ont révélé cette information mardi, cet accord s'accompagne d'une clause de revoyure en 2023, pour renégocier l'enveloppe selon le niveau de l'inflation. Cette hausse dépasse les accords salariaux négociés par d'autres grandes entreprises comme Dassault ou Safran.