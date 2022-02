Les syndicats des douanes craignent la création d'un "désert douanier" entre Dijon et Lyon

A l'occasion de la venue du Directeur Général Adjoint des Douanes, Jean-François Dutheil ce jeudi 17 février à Dijon, les syndicats CGT et Solidaires ont organisé une action pour protester contre la réforme de ce service public, une réforme anxiogène et synonyme de démantèlement pour les syndicats.

Selon les syndicats CGT et Solidaires, les agents des douanes subissent, depuis plusieurs années d’importantes restructurations liées notamment au transfert de leurs missions fiscales aux Finances Publiques. Ils ont donc profité de la visite du Directeur Général Adjoint national des douanes Jean-François Dutheil dans les différents services de la Direction Interrégionale de Dijon pour faire part de leurs inquiétudes. Des inquiétudes que les agents vont également traduire par une manifestation nationale à Paris le 10 mars prochain.

Les syndicats rappellent que "là où les Douanes appuient les contrôles documentaires par des contrôles physiques des marchandises, les Finances Publiques ne recourent qu’aux contrôles documentaires".

Des disparitions de services ?

Au niveau de la Direction Interrégionale ( Bourgogne Franche-Comté Centre-Val de Loire), la recette Interrégionale des Douanes de Dijon qui compte 26 agents, et la Cellule Énergétique de Tours qui en compte 20 doivent définitivement fermer en 2024 affirme l'intersyndicale dans un communiqué. Les bureaux de douane de Nevers et de Vesoul également. Et en Bourgogne, les brigades de Chalon et de Dijon doivent fusionner "laissant un désert douanier entre Dijon et Lyon".

Les syndicats CGT et Solidaires expliquent enfin que 99 % des marchandises qui entrent sur le territoire ne sont pas contrôlées. Sur 5 millions de jouets contrôlés, plus d'un million sont non conformes. Les excellents résultats enregistrés par la Douane s'expliquent donc pour les syndicats par l'explosion des trafics dans tous les domaines.

à lire aussi Les douaniers de Dijon saisissent près de 87.000 euros sans doute liés à un trafic de drogue