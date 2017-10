Les syndicats de fonctionnaires déçus de leur rendez-vous avec le ministre de l'Action et des comptes publics

Ils avaient rendez-vous, ce lundi, avec Gérald Darmanin, pour un "rendez-vous salarial", près d'une semaine après une mobilisation nationale. Les syndicats de fonctionnaires en sont sortis globalement amers, notamment à cause du report d'un an de l'accord sur les rémunérations et les carrières.

Les syndicats de fonctionnaires se sont rendus, ce lundi, au ministère de l'Action et des comptes publics, pour un long "rendez-vous salarial" avec Gérald Darmanin, cinq jours après une mobilisation nationale pour la fonction publique. Mais ils en sont ressortis pour la plupart déçus, notamment à cause de l'annonce du ministre sur le report d'un an de l'accord sur les carrières et les rémunérations (PPCR), que les syndicats avaient négocié avec le gouvernement précédent. Cela signifie, pour une partie des fonctionnaires - 4,4 millions d'agents, selon l'entourage du ministre - que les mesures de revalorisation salariale prévues ne s'appliqueront pas en 2018 mais en 2019.

Gérald Darmanin a chiffré le coût de ce plan à 11 milliards d'euros en cumulé jusqu'en 2021. Son report d'un an devrait permettre au gouvernement de faire des économies de "800 millions" d'euros en 2018.

Vers une nouvelle journée de grève ?

Point positif tout de même, selon certains syndicats : la compensation de la CSG qui semble meilleure. Mais la plupart d'entre eux ont le sentiment que rien ne bouge, à l'image de Baptiste Talbot, de la CGT : "ce qui ressort, c'est que les fonctionnaires et les agents sont les sacrifiés de ce gouvernement, qu'Emmanuel Macron est bien le président des riches". La CGT qui n'exclue pas une nouvelle journée de mobilisation, tout comme Force ouvrière ou Solidaires.