Les syndicats de General Electric à Belfort appellent la population à manifester le 24 octobre

Une manifestation pour s'opposer aux plans sociaux de General Electric à Belfort et à Bourogne sera organisée le samedi 24 octobre, annonce ce mardi l'intersyndicale de l'entreprise. Salariés, élus, et habitants sont appelés à se réunir pour défendre l'emploi.

Une intersyndicale (CFDT, CFE-CGC, FO, Sud) du groupe General Electric à Belfort appelle les habitants à manifester dans le samedi 24 octobre prochain à 14h, devant la Maison du Peuple. Vapeur, gaz, charbon, nucléaire... les huit entités du groupe lancent cet appel, "pour dire stop au démantèlement du site de Belfort".

Selon les syndicats, le site belfortain de GE a déjà perdu plus de 1.000 emplois ces cinq dernières années, passant de 4.500 salariés à environ 3.400 aujourd'hui. Pour eux, la direction du groupe américain veut clairement aujourd'hui démanteler les usines de Belfort et de Bourogne.

De nouvelles filières menacées

En un an et demi, le groupe américain a mené deux plans de sauvegarde de l'emploi, détruisant dans le Nord Franche Comté un peu moins de 700 emplois (485 chez Gas, un peu moins de 200 chez Alstom Management, le service comptabilité de GE).

Désormais, GE projette encore de supprimer de l'emploi au sein d'autres filières, notamment avec la filière hydro qui serait carrément amenée à disparaître (équipements pour centrales hydroélectriques, 89 emplois supprimés). Des menaces planent aussi sur l'activité Steam, celle des centrales nucléaires, toujours selon les syndicats.

Troisième appel unitaire à la mobilisation

Le 22 juin 2019, l'intersyndicale de General Electric avait réuni entre 5.000 et 8.000 manifestants dans les rues de Belfort, pour s'opposer au plan social dans la branche turbines gaz (485 postes supprimés au final, sur les 792 annoncés initialement).

Quatre mois plus tard, le 19 octobre, une nouvelle manifestation à l'appel des élus et de l'intersyndicale avait rassemblé entre 2.600 et 5.000 personnes. Il s'agit donc du troisième appel à manifester en moins d'un an et demi.

Port du masque obligatoire

Pour le 24 octobre prochain, les organisateurs assurent avoir obtenu l'autorisation de la Préfecture pour un rassemblement pouvant allant jusqu'à 5.000 personnes, alors que la jauge est normalement limitée à 1.000 personnes en raison de la crise sanitaire, à condition de respecter les gestes barrière (port du masque obligatoire, un mètre de distance entre chaque manifestant).