Les syndicats décident de faire la grève des instances chez Safran Helicopter Engines à Bordes

Les salariés de Safran Helicopter Engines, anciennement Turboméca à Bordes restent mobilisés pour obtenir des hausses de salaires. Un nouveau débrayage a eu lieu ce jeudi matin entre 9h30 et 10h30. 250 salariés ont manifesté sur le rond point à proximité du site. Ils se sont ensuite rassemblés sous les fenêtres d'un CSE Central. Une réunion de la plus haute instance de l'entreprise, boudée par les élus de l'intersyndicale (CGT, CFE-CGC et FO).

"La réunion s'est quand même tenue avec pourtant 11 des 12 élus absents. Ça montre bien où en est le dialogue social chez SFE," explique Sébastien Hourcade, délégué CGT. Les salariés du fabricant français de turbines d'hélicoptère réclament des augmentations salariales pour compenser la baisse de pouvoir d'achat avec l'inflation, après_"des NAO au rabais."_La CGT estime que Safran a réalisé 536 millions d'euros de bénéfices sur le premier semestre de l'année 2022 et que ces richesses ne sont redistribuées qu'à un petit nombre de dirigeants du groupe par le biais d'actions gratuites. "On refuse de nous augmenter alors que dans le même temps, nous apprenons que les patrons du CAC 40 dont fait partie Safran se sont augmentés en moyenne de 54%," indique Sébastien Hourcade.

La mobilisation se poursuit et même se renforce selon les représentants de la CGT puisque le mouvement est désormais suivi aussi à Tarnos et à Buchelay, les deux autres sites de Safran Helicopter Engine mais aussi à Fougères, Poitier, Domérat, Molsheim, au Hauvre et à Chatellerault.